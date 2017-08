USA stocken Truppen in Afghanistan auf

Die USA und ihre Verbündeten sind nach Worten von US- Verteidigungsminister James Mattis zu einer Truppenaufstockung in Afghanistan bereit. Trump hatte zuvor am Montagabend in einer Ansprache in Fort Myer im Bundesstaat Virginia gesagt, er habe zwar anfangs den Instinkt gehabt, die Truppen abzuziehen. Seine Berater hätten ihn aber überzeugt, verstärkt gegen die radikalislamischen Taliban vorzugehen. Damit solle ein Sturz der Regierung in Kabul verhindert werden.