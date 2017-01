USA steigt aus TTP- Abkommen mit Pazifikstaaten aus

Den Ausstieg aus dem unter seinem Vorgänger Barack Obama ausgehandelten Abkommen mit elf Staaten bezeichnete Trump an seinem ersten offiziellen Arbeitstag als US- Präsident vor den Fernsehkameras im Oval Office als "großartige Sache für den amerikanischen Arbeiter".

In der geplanten Freihandelszone sollten sich die USA mit Australien, Brunei, Chile, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam zusammenschließen. Zusammen stehen diese Länder für rund 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung. Nicht dabei ist China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt - das Abkommen war auch als Gegengewicht zur Volksrepublik gedacht. Der Vertrag hätte eigentlich noch vor Ende der Amtszeit von Obama im Jänner vom Kongress in Washington ratifiziert werden sollen.

Neuer US- Außenminister weicht von Trump- Linie ab

Unlängst hatte der künftige Außenminister Rex Tillerson seinem Präsidenten in Sachen TTP noch widersprochen: "Ich lehne TPP nicht ab", sagte er. Er teile lediglich einige Ansichten Trumps "in Bezug darauf, ob die ausgehandelte Vereinbarung allen Interessen der USA am besten dient".