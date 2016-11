USA: Sechs Kinder bei Schulbusunfall getötet

Bei einem schweren Unfall mit einem Schulbus sind am Montag im US- Bundesstaat Tennessee mindestens sechs Kinder ums Leben gekommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft nach Berichten von US- Medien. Der Unfall geschah unweit von Chattanooga. Fünf Kinder seien auf der Stelle tot gewesen, ein weiteres Kind erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Busses wurde verhaftet.