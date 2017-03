USA: Schwangeres Model von Güterzug überrollt

Fredzani Thompson posierte in einem bauchfreien Top, hautengen Leggins und Stöckelschuhen auf den Schienen für ein Foto. Als sie einen Zug kommen sah, wich sie auf das Nachbargleis aus. Dabei übersah sie jedoch einen zweiten Zug, der aus der Gegenrichtung kam.

Thompson wurde von dem Güterzug erfasst und überrollt. "Sie lief direkt in den Zug, der in südlicher Richtung unterwegs war", erklärte ein Ermittler in der texanischen Stadt Navasota, in der sich das Unglück ereignete.

Die junge Frau hätte am Sonntag ihren 20. Geburtstag gefeiert. Erst vor wenigen Tagen hatte sie erfahren, dass sie schwanger war.