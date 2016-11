USA: Nach angeketteter Frau auch Leiche entdeckt

Polizeihunde spürten den Leichnam auf demselben Feld in der Gemeinde Woodruff auf, auf dem am Donnerstag eine seit August vermisste Frau gefunden worden war - laut dem Sheriff befand sie sich "angekettet wie ein Hund" in einem Schiffscontainer.

Sheriff Chuck Wright spricht vor Journalisten in der Nähe des Tatorts. Foto: AP

Die Ermittler durchsuchen das Haus von Todd Kohlhepp. Foto: AP

Auch ein Bagger kommt bei der Suche nach Leichen auf Kohlhepps Grundstück zum Einsatz. Foto: AP

Der Freund der 30- Jährigen war ebenfalls im August spurlos verschwunden. Ob es sich bei der nun gefundenen Leiche um den Vermissten handelt, ist noch unklar, ebenso wie die Todesursache. Es habe noch nicht einmal festgestellt werden können, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, so Wright. Die befreite Frau hatte gegenüber der Polizei den Verdacht geäußert, dass auf dem Areal bis zu vier Leichen vergraben sein könnten.

Der Besitzer des Grundstücks, der registrierte Sexualstraftäter Todd Kohlhepp, war bei dem Polizeieinsatz am Donnerstag festgenommen worden.

Auf dem Grundstück von Todd Kohlhepp fand die Polizei eine angekettete Frau und eine Leiche. Foto: ASSOCIATED PRESS

Der lokale TV- Sender WSPA berichtete, der 45- jährige Tatverdächtige sei seit dem Jahr 1987 als Sexualstraftäter registriert, weil er als 15- Jähriger eine 14- Jährige im US- Staat Arizona eingesperrt und misshandelt habe. Dem Sender zufolge hatte die am Donnerstag gerettete Frau als Putzhilfe bei ihm gearbeitet.