USA: Mann zeigte Mord live auf Facebook

In den USA wird ein Mann gesucht, der das Video eines selbst verübten Mords live auf Facebook veröffentlicht haben soll. Die Polizei in Cleveland im Bundesstaat Ohio teilte mit, der bewaffnete und gefährliche Mann werde verdächtigt, einen 74- Jährigen getötet und die Tat am Sonntag live in dem sozialen Netzwerk übertragen zu haben. Das Opfer scheine willkürlich ausgewählt worden zu sein.