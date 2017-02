USA geben Einsatz von Uranmunition in Syrien zu

Konkret geht es laut einem Bericht des Magazins "Foreign Policy" um zwei Angriffe auf Tanklastwagen des IS am 16. und 22. November 2015 in der Nähe der syrisch- irakischen Grenzstadt Abu Kamal bzw. nahe der Großstadt Deir ez- Zor (siehe Video unten). Ein Sprecher des US- Zentralkommandos gab zu Protokoll, dass Kampfjets des Typs A- 10 Thunderbolt - sie tragen den Spitznamen "Warzenschwein" - insgesamt 5265 30- Millimeter- Patronen mit abgereichertem Uran ("Depeleted Uranium", abgekürzt DU) abgefeuert und dabei 350 Fahrzeuge zerstört hätten.

Zwei "Warzenschweine" im Einsatz Foto: military.com

USA verschossen Hunderte Tonnen Uranmunition im Irak

Abgereichertes Uran ist ein Abfallprodukt aus der Urananreicherung von Brennelementen für Kraftwerke. Es ist bedeutend weniger radioaktiv als das in freier Natur vorkommende Uran. DU- Waffen zertrümmern wegen ihrer hohen Dichte nicht nur gepanzerte Fahrzeuge, sie sind auch verhältnismäßig billig. Uranmunition wurde von den US- Streitkräften erstmals in großem Stil 1991 im Golfkrieg gegen den Irak eingesetzt. Auch im Kosovokrieg der NATO gegen Serbien 1999 und im US- geführten Irakkrieg 2003 wurden derartige Geschosse eingesetzt.

US-Soldaten in Bagdad im Jahr 2003 Foto: AFP

Der Einsatz ist wegen der befürchteten Spätfolgen durch die radioaktive Strahlung umstritten. Nach dem Irakkrieg, in dem die britische und die US- Luftwaffe Hunderte Tonnen radioaktiver Munition in dicht besiedelten Gebieten verschossen hatten, forderte die irakische Regierung eine intensive Untersuchung der Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Wissenschaftler konnten nach wie vor kein endgültiges Ergebnis über die Langzeitfolgen vorlegen. Es wird allerdings befüchtet, dass Uranpartikel über Wunden oder über die Atemwege in den menschlichen Organismus gelangen und zu schweren Vergiftungen führen bzw. auch Krebs verursachen können.

Völkerrechtliche Grauzone

Völkerrechtlich bewegen sich die USA mit dem Einsatz von Urangeschossen in einer Grauzone, ausdrücklich verboten ist diese Art von Munition nicht. Allerdings stellt sich die Frage nach der Verhältnismäßigkeit des Einsatzes von panzerbrechenden Waffen gegen "weiche" Ziele wie Tanklaster. Wohl aus diesem Grund hielt das Pentagon diese Information auch so lange zurück.