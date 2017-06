USA: Frau zwei Jahre nach Feuerattacke verstorben

Die Familie von Judy Malinowski bestätigte am Dienstag, dass das Brandopfer den schweren Verletzungen erlegen ist, berichtete die britische "Daily Mail".

An Tankstelle mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt

Im August 2015 war die zweifache Mutter im US- Bundesstaat Ohio nach einem Streit von ihrem Ex- Freund Michael Slager (41) an einer Tankstelle mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt worden. Der Täter behauptete, dass es sich dabei um einen Unfall gehandelt habe - er habe sich nur eine Zigarette anzünden wollen.

Malinowski erlitt bei der Feuerattacke Brandverletzungen vierten und fünften Grades. Ihre Ohren und Finger wurden regelrecht weggeschmolzen, 80 Prozent ihres Körpers wurden verbrannt. Die Frau konnte nach dem Angriff kaum sprechen oder gehen und war auf eine Beatmungsmaschine angewiesen.

Es folgten 56 Operationen, die schweren offenen Wunden am Rücken und am Gesäß konnten die Ärzte jedoch nicht behandeln. Malinowski war zu schwach, um während des Eingriffes auf dem Bauch liegen zu können.

Mordprozess angestrebt

Nach dem tragischen Tod der Mutter von zwei Töchtern sagte Staatsanwalt Ron O'Brian, dass man sich der Möglichkeit bewusst gewesen sei, dass das Brandopfer sterben könnte, und er nun einen Mordprozess anstrebe. "Das kommt auch nach dieser langen Zeit nicht unerwartet, aber es ist traurig, dass dieser Fall jetzt eingetreten ist", so O'Brian.

Auch die Familie hält die Strafe für zu mild. "Während er elf Jahre bekommen hat, haben meine Mutter, meine Schwester und ich lebenslang bekommen", meinte die älteste Tochter Kaylyn (13) während einer Zeugenaussage.

Härtere Strafen für Attacken mit Brandbeschleuniger gefordert

Die Attacke könnte auch eine Gesetzesänderung in Ohio zur Folge haben: Täter, die einen Brandbeschleuniger verwenden und ihre Opfer dadurch permanent entstellen, sollen härter bestraft werden.

Vor der Attacke hatte Judy Malinowski Eierstockkrebs und ihre Drogensucht überlebt. Die Familie plant, die Beerdigung öffentlich zugänglich zu machen.