USA: Frau ersticht Ehemann und vier ihrer Kinder

Im US- Bundesstaat Georgia hat die Polizei einen Familienvater (33) und vier seiner Kinder (2, 4, 7 und 10 Jahre alt) erstochen in ihrem Wohnhaus aufgefunden. Die 33- jährige Mutter der Familie sei am Tatort in der Stadt Loganville festgenommen worden und befinde sich in U- Haft, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Ein weiteres Kind (9) sei mit "ernsthaften Stichverletzungen" ins Krankenhaus gebracht worden.