USA fehlen Arbeiter: 15.000 Visa ausgestellt

Heimatschutzminister John Kelly begründete den Schritt am Montag damit, dass US- Unternehmen auf Arbeitskräfte außerhalb der Landwirtschaft angewiesen seien. Es stünden nicht genügend Amerikaner zur Verfügung, die für die besagte Arbeit die nötige Qualifikation hätten oder willens seien, sie zu machen.

"Schaden für Firmen abwenden"

Zahlreiche Urlaubsresorts, Gärtnereien und Fischverarbeitungsunternehmen haben um eine Erlaubnis angesucht, mehr ausländische Arbeitskräfte anstellen zu dürfen. Um Schaden für die Firmen abzuwenden, werde daher die vom Kongress festgeschriebene Deckelung einmalig hinaufgesetzt.

Foto: AFP/Getty Images

Eine Gruppe von Firmen, die sich zur sogenannten H- 2B Workforce Coalition zusammengeschlossen haben, sind über das Entgegenkommen der Regierung in Washington erfreut. In einer Aussendung hieß es: "Gärtnereien in Colorado, Gastwirte in Maine und Fischverarbeiter entlang der Golfküste hoffen nun, dass die Visa- Ausweitung finanzielle Schäden abwenden bzw. in einigen Fällen auch das Schließen während der Saison verhindern wird."

Trump will mit seiner Wirtschaftspolitik ein "starkes Signal" in die Welt senden. Foto: AP

Billige ausländische Arbeitskräfte nähen Ivankas Kleidung

US- Präsident Trump hat sich auf die Fahnen geschrieben, amerikanische Firmen zu stärken - etwa, indem er sie besser gegen Konkurrenz aus dem Ausland wappnet. Er will auch die Einwanderung erheblich begrenzen. In US- Medien wird jedoch immer wieder auch auf den Umstand verwiesen, dass selbst in Trumps Hotels ausländische Saisonarbeiter tätig seien. Unlängst berichtete die "Washington Post" ausführlich darüber, dass Trumps Tochter Ivanka für ihr Modelabel billige ausländische Arbeitskräfte beschäftigt.

Ivanka Trump Foto: AFP