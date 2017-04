USA erwägen Präventivschlag gegen Nordkorea

Trotz der eindringlichen Warnungen aus Peking bereiten die USA laut einem Medienbericht nun einen Präventivschlag gegen das nordkoreanische Regime vor. Zwei US- Zerstörer, bewaffnet mit Marschflugkörpern des Typs Tomahawk, würden sich bereits in der Nähe der Koreanischen Halbinsel aufhalten, meldete der TV- Fernsehsender NBC in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf mehrere Mitarbeiter von US- Geheimdiensten. Demnach sollen Raketenangriffe auf Militäranlagen erfolgen, sollte Washington davon überzeugt sein, dass Pjöngjang einen weiteren Atomwaffentest vornehmen will.