USA: Ehepaar darf Tochter nicht "Allah" nennen

ACLU reichte die Klage wegen der Weigerung der Behörden ein, der Tochter von Elizabeth Handy und Bilal Walk eine Geburtsurkunde auf den Namen ZalyKha Graceful Lorraina Allah auszustellen. "Der Regierung steht es nicht zu, Eltern zu sagen, wie sie ihr Kind nennen können und wie nicht", sagte die Leiterin von ACLU Georgia, Andrea Young, der Zeitung.

Paar: "Wahl des Namens hat mit Religion nicht zu tun"

Die Eltern des kleinen Mädchens gaben an, sie wünschten sich für ihre Tochter den Nachnamen Allah, weil dieser "edel" sei. Mit Religion habe ihre Wahl nichts zu tun. Die Behörden erklärten hingegen, das Gesetz in Georgia lasse in diesem Fall nur die Nachnamen Handy und Walk oder eine Kombination daraus zu.

Kind hat noch keine Geburtsurkunde

Weil die Behörden von Georgia den Namenswunsch nicht anerkennen, hat ZalyKha noch keine Geburtsurkunde und daher auch keine Sozialversicherungsnummer bekommen. Die Eltern befürchten dem Bericht zufolge, dass daraus für ihre Tochter Probleme bei der medizinischen Versorgung, der Einschulung und bei Reisen erwachsen. "Es ist einfach eindeutig ungerecht und eine Verletzung unserer Rechte", warf der Vater den Behörden von Georgia vor.

USA: Nazi- Fan heißt Hitler, Kinder "Eva Braun" und "Adolf Hitler"

Eine andere Namensgebung sorgte unlängst - ebenfalls in den USA - für heftigen Wirbel. Ein Gericht im Bundesstaat New Jersey ließ es zu, dass sich Nazi- Fan Isidore Heath Campbell ab sofort Heath Hitler nennen darf . Der 43- Jährige hatte eine Änderung seines Nachnamens beantragt. Seine Kinder, die ihm mittlerweile von der Fürsorge abgenommen wurden, nannte der arbeitslose Campell übrigens "Eva Braun" und "Adolf Hitler".