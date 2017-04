USA drohen mit weiteren Angriffen gegen Assad

Nach ihrem Raketenangriff auf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt haben die USA mit weiteren militärischen Aattacken gegen die Armee von Syriens Machthaber Bashar al- Assad gedroht. "Wir sind darauf vorbereitet, noch mehr zu tun, hoffen aber, dass es nicht notwendig sein wird", sagte die US- Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, am Freitag in New York.