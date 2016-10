USA: Busreise endet mit katastrophalem Crash

Die meisten der Opfer habe es im vorderen Teil des Busses gegeben, der komplett zerstört wurde. Als sich das Unglück ereignete, hätten die meisten Fahrgäste wahrscheinlich geschlafen, sagte Abele. Auch der Busfahrer sei unter den Toten, der Lkw- Fahrer habe überlebt. Der Polizeichef gab die Zahl der Verletzten mit 31 an.

Foto: AP

Opfer noch nicht identifiziert

Bisher sei keines der Opfer identifiziert worden. Abele zufolge hatten einige der Getöteten keine gültigen Ausweispapiere bei sich. Die meisten Passagiere waren hispanischstämmig, wie der Polizeichef sagte. Auf Fotos ist zu sehen, dass die Front des Busses vollkommen zerstört war. Abele kündigte polizeiliche Ermittlungen an.

Foto: AP2016

Das Unglück ereignete sich auf einer Autobahn in Palm Springs, die von Los Angeles nach Phoenix im Bundesstaat Arizona führt. Den Angaben zufolge war der Bus in der Nacht von Los Angeles losgefahren. Die Fahrgäste waren wahrscheinlich auf dem Heimweg von einem Kasino- Besuch. Der Bus gehörte dem Tourveranstalter USA Holiday in Los Angeles, der Kunden zu Besuchen in Kasinos in der Umgebung des südkalifornischen Urlaubsorts Palm Springs fährt.