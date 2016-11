USA: Auto fährt Raufbolde nieder und kracht in Bar

Die Schlägerei ist zu Ende und alle Beteiligten flüchten - auch der Lenker des dunklen Fahrzeugs, das in den Eingangsbereich einer Bar krachte. Die Polizei von Tampa untersucht nun, ob der Fahrer absichtlich beschleunigte oder vielleicht nur umdrehen wollte und die Kontrolle über sein Auto verlor. "Das ist nun die große Frage. Das geringste Vergehen hier könnte noch eine Fahrerflucht sein", erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem TV- Sender Fox 4.

Wie durch ein Wunder wurde bei dem Vorfall nur eine Person leicht verletzt. Ein 25- jähriger Mann erlitt laut Fox 4 leichte Verletzungen am Fuß und am Kopf. Die Bar, in die das Auto gekracht ist, war zum Zeitpunkt des Zwischenfalls schon geschlossen, es befanden sich also keine Gäste mehr im Inneren.