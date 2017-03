USA: Angst vor Hightech- Bomben auf Nahost- Flügen

Auf Flügen von mehreren Staaten im Nahen Osten in die USA sollen größere elektronische Geräte an Bord offenbar ab Dienstag verboten sein. Elektronische Geräte, die größer als ein Handy seien, dürften nicht mehr mit an Bord genommen werden, teilten am Montag die Fluglinien Saudi Airlines und Royal Jordanian via Twitter mit. Hintergrund für die verstärkten Sicherheitsbestimmungen dürfte die Angst vor in Laptops verbauten Hightech- Bomben sein und eine Terrordrohung der Al- Kaida sein.