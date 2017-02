USA: Alexander Acosta soll Arbeitsminister werden

Alexander Acosta, früher Bundesanwalt und gegenwärtig an der Universität von Florida tätig, ist ein erfahrener Arbeitsrechtler. Er wäre der erste Latino in Trumps Kabinett. Kabinettsmitglieder müssen vom US- Senat bestätigt werden. Acosta, geboren 1966, entspricht in vielem sehr viel mehr dem Profil bisheriger Arbeitsminister.

Nach nur 25 Tagen: US- Sicherheitschef trat zurück

In Trumps Regierung läuft es knapp vier Wochen nach der Amtsübernahme nicht rund: Mit seinem Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn musste der Präsident bereits den ersten Rücktritt an entscheidender Stelle verkraften. Am Mittwoch sprang schließlich sein Wunschkandidat für das Arbeitsmionisterium, Andrew Puzder ab. Laut Medienberichten hatten mehrere Senatoren von Trumps Republikanischer Partei Puzder die Unterstützung entzogen.