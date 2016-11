US- Wahlstart: Es gibt schon erste Ergebnisse

Drei Dörfer im US- Bundesstaat New Hampshire haben am Dienstag den Wahltag in den USA eingeläutet. Dabei hat der Republikaner Donald Trump eine frühe Führung erzielt und liegt mit zurzeit 32 Stimmen vor der Demokratin Hillary Clinton (25), die in zwei der winzigen Gemeinden siegreich blieb. Aufgrund der überschaubaren Stimmenzahl sind die Ergebnisse aber nicht aussagekräftig.