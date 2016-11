US- Wahl: Was für Clinton und was für Trump spricht

Die US- Wahl steht unmittelbar bevor, am Dienstag entscheidet sich, wer der neue und 45. Präsident der Vereingten Staaten von Amerika sein wird. Politologe Peter Filzmaier analysiert für die "Krone" in der US- Hauptstadt Washington die Chancen von Hillary Clinton und Donald Trump und nennt jeweils fünf Gründe, die für einen Sieg des jeweiligen Kandidiaten sprechen.