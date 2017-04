US- Wahl manipuliert? Russischer Hacker verhaftet

Ein russischer Informatiker ist wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer Cyber- Kampagne zur Beeinflussung des US- Präsidentschaftswahlkampfs in Spanien festgenommen worden. Piotr Lewatschow wurde am Freitag am Flughafen in Barcelona in Gewahrsam genommen. Dies sei aufgrund einer "internationalen Beschwerde" erfolgt, wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend mitteilte.