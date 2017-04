US- Vizepräsident zu Nordkorea: "Geduld am Ende"

Die US- Regierung hoffe zwar darauf, Nordkorea "mit friedlichen Mitteln" von seinem Atomwaffenprogramm abzubringen, es lägen aber "alle Optionen auf dem Tisch". Die USA und ihre Alliierten würden "jeden Angriff unter Einsatz konventioneller oder atomarer Waffen mit einer überwältigenden und effektiven Antwort zurückschlagen".

In den vergangenen zwei Wochen habe die ganze Welt die "Stärke und Entschlossenheit" des neuen US- Präsidenten erlebt, sagte Pence nach einem Treffen mit dem amtierenden südkoreanischen Präsidenten Hwang Kyo Ahn. Er bezog sich damit auf den US- Luftangriff auf eine syrische Luftwaffenbasis und den Abwurf einer riesigen US- Bombe in Afghanistan .

Der Test erfolgte nach einer großen Militärparade in Pjöngjang anlässlich des 105. Geburtstags von Staatsgründer Kim Il Sung. Vor seinem Treffen mit Präsident Hwang hatte Pence am Montag bereits mit einem Besuch an der innerkoreanischen Grenze Entschlossenheit und Bündnistreue mit Südkorea demonstriert.