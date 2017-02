US- Vizepräsident schwört Europäern die Treue

In Zeiten großer Verunsicherung in den transatlantischen Beziehungen hat US- Vizepräsident Mike Pence bei der Münchner Sicherheitskonferenz versichert, dass sich die Vereinigten Staaten nicht von Europa abwenden werden. "Das Versprechen von Präsident Trump lautet: 'Wir werden an der Seite Europas stehen, heute und jeden Tag, weil wir verbunden sind durch dieselben hohen Ideale Freiheit, Demokratie, Recht und Rechtsstaatlichkeit'", sagte er am Samstag. Allerdings betonte auch Pence, dass die Alliierten einen fairen Anteil an den Kosten der NATO zu schultern hätten.