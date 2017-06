US- Sheriff verdonnert Domina zum Psychotest

Hyman bewarb sich bei der Polizeiakademie, ohne auf ihre frühere Tätigkeit als Domina hinzuweisen. Wie die "New York Post" berichtet, flog ihre Vergangenheit jedoch wenige Wochen vor dem Abschluss ihrer Ausbildung auf. Hyman wurde daraufhin aus dem Programm geworfen.

Nun lässt das Angebot des Sheriff- Büros in Hudson County im Bundesstaat New Jersey mit einem ungewöhnlichen Angebot aufhorchen. So will man der angehenden Polizistin noch eine Chance geben - allerdings nur, wenn sie einen Anti- Gewalt- Test besteht.

"Schlimmster Albtraum wäre, wenn sie Domina rauslässt"

Dabei soll Hyman unter Beweis stellen, dass sie sich unter Kontrolle hat und nicht aus blanker Lust an der Gewalt über Männer herfällt. "Der schlimmste Albtraum wäre, wenn sie bei einem Einsatz die Domina rauslassen und die Scheiße aus jemandem rausprügeln würde. Das County wäre dann haftbar", so ein Insider des Departments gegenüber der "New York Post".

Hyman engagierte mittlerweile einen Anwalt und will über das Angebot des Sheriffs nachdenken. Ein Verhandlungstermin steht noch nicht fest.