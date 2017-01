US- Repräsentantenhaus hebt "Obamacare" auf

Eine Woche vor dem Abschied von US- Präsident Barack Obama aus dem Weißen Haus hat der republikanisch dominierte US- Kongress die Demontage von dessen zentraler innenpolitischer Errungenschaft, der allgemeinen Gesundheitsversicherung ("Obamacare"), eingeleitet. Das Repräsentantenhaus setzte am Freitag mit einem Fristsetzungsantrag den Aufhebungsprozess in Gang.