US- Regierung hebt Visa- Sperren wieder auf

Nach einer richterlichen Anordnung hat das US- Außenministerium das von Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot offiziell ausgesetzt. Wenn die Visa an sich gültig seien, dürften Muslime aus den sieben betroffenen Ländern wieder einreisen, teilte ein Sprecher des US- Außenamts am Samstagnachmittag in Washington mit.