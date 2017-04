US- Proteste: Trump soll Steuererklärung offenlegen

Tausende Menschen haben in mehreren US- Städten gegen die Weigerung von Präsident Donald Trump protestiert, seine Steuererklärungen zu veröffentlichen. In Washington versammelten sich am Samstag mehrere tausend Menschen vor dem Kapitol und zogen in einem langen Demonstrationszug über die Pennsylvania Avenue. Auch in New York gingen tausende Menschen auf die Straße. Im kalifornischen Berkeley wurden nach Zusammenstößen mit Trump- Anhängern 21 Menschen festgenommen.