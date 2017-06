US- Präsident Trump druckt sich selbst "Time"- Cover

Unter Bezug auf Trumps TV- Show lautet die gefakte Schlagzeile: "Donald Trump: "The Apprentrice" ist ein Riesen- TV- Erfolg!" Das Cover, eine schlechte Fälschung, ist auf den 1. März 2009 datiert, doch eine solche "Time"- Ausgabe hat es nie gegeben. Über dem Magazin- Titel heißt es zudem: "Trump schlägt an allen Fronten ein ... selbst im Fernsehen!" Wie die "Washington Post" berichtet (siehe auch Video), hing es in mindestens vier der 17 Trump- Golfclubs.

"Ich kann bestätigen, dass dieses kein echter 'Time' Titel ist", bestätigte eine Sprecherin des Magazins am Dienstag den Bericht der "Washington Post". Die Trump Organization und das Weiße Haus wollten den Artikel nicht kommentieren.

Trump wird nicht müde, große US- Medien wie CNN, ABC, MSNBC, der "Washington Post" oder der "New York Times" mit dem Vorwurf von "Fake News" in Misskredit zu bringen. "Oh mein Gott", kommentierte ein Reporter der "Washington Post" in gespielter Aufregung und in Großbuchstaben auf Twitter: "Die Fake News kommen direkt aus Trumps Golfclub."