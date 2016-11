US- Polizist rettet bewusstlosem Bub (3) das Leben

Es war kurz vor 19 Uhr am 12. Oktober, als Officer Chase Miller zu einem Einsatz gerufen wurde. Ein Vater hatte gemeldet, dass sein dreijähriger Sohn Brayden plötzlich nicht mehr atmete. Als Miller am Unglücksort eintraf, rannte ihm bereits die verzweifelte Mutter entgegen. In ihren Armen hielt sie den bewusstlosen Buben.

Wie die Videoaufnahmen der Dashcam zeigen, nahm der Polizeibeamte sofort das kleine Kind an sich, legte es auf den Boden und begann mit Herzdruckmassage und Beatmung. Minutenlang bangten und hofften die in Tränen aufgelösten Eltern um das Leben ihres Kindes.

"Habe nur versucht, ihn wieder zum Atmen zu bringen"

Erst wenige Augenblicke bevor das Rettungsteam eintraf, schnappte Brayden wieder nach Luft. "Ich habe nur versucht, ihn wieder zum Atmen zu bringen. Alles andere, was in diesem Moment passierte, zählte nicht", erklärte Miller später gegenüber der Presse.

Der kleine Bub wurde ins Krankenhaus gebracht. Heute ist er wieder wohlauf. Einige Tage nach dem Vorfall wurde Miller für seinen lebensrettenden Einsatz ausgezeichnet. An diesem Abend erschien freilich auch Brayden mit seinen Eltern. "Es fühlt sich gut an, zu wissen, dass es ihm wieder gut geht", so Miller, der sich über die kräftige Umarmung des Buben freute.

Bescheidener Held

Das Video des dramatischen Einsatzes wurde auf YouTube mittlerweile knappe 600.000 Mal geteilt. Für viele User ist Miller der Inbegriff eines Helden. Der Polizist selbst bleibt jedoch bescheiden. "Wir haben herausgefunden, dass Miller am Abend des Einsatzes nicht einmal seiner Frau von der Lebensrettung des Kindes erzählt hat. Seiner Meinung nach hat er einfach nur seinen Job gemacht", so Millers Boss über seinen Vorzeige- Polizisten.