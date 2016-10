US- Polizist filmte sich selbst beim Stehlen

Demnach zeichnete die Bodycam bei einem Einsatz auf, wie der 48- jährige die Kleidung eines Mannes durchsuchte, der bei einer Verfolgungsjagd verunglückt war. Dabei stieß er auf ein Geldbündel inklusive einer 100- Dollar- Note und hantierte damit, wie zu sehen ist.

Als ein Ermittler später das in der Kleidung gefundene Geld als Beweis sicherstellen wollte, fiel ihm auf, dass es nur aus kleineren Banknoten bestand. Da war kein 100- Dollar- Schein mehr, wie er zuvor in den Aufnahmen der Bodycam zu sehen gewesen war. Der Ermittler schlug Alarm.

1200 Dollar in Tasche "hineingeflogen"

Der Polizist gab an, dass er in seiner eigenen Tasche 1200 Dollar entdeckt habe - sie müssten dort wohl "hineingeflogen" sein. Der Polizist wurde der "Denver Post" zufolge am Freitag unter anderem wegen Diebstahls angeklagt.