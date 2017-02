US- Politiker: "Mazedonien abschaffen & aufteilen"

"Meiner Meinung nach ist der derzeitige Zustand in Mazedonien nicht zu akzeptieren. Die Bevölkerung wird nie in der Lage sein, ohne Spannungen und Unruhen zusammenzuleben", sagte Rohrabacher am Mittwoch. Und fügte hinzu: "Warum kann die albanische Minderheit nicht Teil des Kosovos und der Rest von Mazedonien Teil von Bulgarien werden?", fragte Rohrabacher. Nach seinen Vorstellungen solle man eine baldige Änderung der Balkangrenzen in Angriff nehmen. US- Präsident Donald Trump sei ihm zufolge "nicht abgeneigt von dieser Idee".

Mazedonische Medien empört über Teilungsvorschlag

Das mazedonische Außenministerium zeigte sich naturgemäß nicht begeistert von Rohrabachers Ideen und bat noch am Mittwoch die Vereinigten Staaten um eine offizielle Stellungnahme. Mittlerweile wurden bereits erste Stellungnahmen des US- Außenministeriums und des bulgarischen Außenministeriums zitiert, die sich für den Fortbestand Mazedoniens einsetzten. Auch sämtliche mazedonischen Medien empörten sich am Mittwoch in der mazedonischen Hauptstadt Skopje über die Anregung, das Land aufzuteilen.

Regierungssuche: EU- Nachbarschaftskommissar vermittelt

Am Donnerstag will EU- Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn in Skopje versuchen, eine Mehrheit für eine neue Regierung zusammenzubringen. Bei der vorgezogenen Wahl im vergangenen Dezember hatten die langjährige Regierungspartei 51 und die oppositionellen Sozialdemokraten 49 Sitze im 120- köpfigen Parlament errungen. Das Zünglein an der Waage sind mehrere albanische Parteien, die aber sehr weitgehende Forderungen gestellt hatten.