US- Neonazi- Demo: Auto rast in Menschenmenge

Bei einer Kundgebung von Rechtsextremisten und Neonazis in der US- Stadt Charlottesville im Bundesstaat Virginia ist es am Samstag zu schweren Zusammenstößen mit Gegendemonstranten gekommen. Dabei raste ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe. Laut den Behörden gab es mindestens einen Toten, mehrere Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.