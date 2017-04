US- Megabombe tötete mehr IS- Kämpfer als angenommen

Ein Sprecher des Pentagons konnte am Freitag Angaben über Opfer nicht bestätigen. Der IS dementierte über sein Sprachrohr Amaq, dass bei dem Angriff überhaupt Kämpfer der Terrormiliz getötet oder verletzt worden seien. Die Regierung in Kabul berichtete hingegen, dass bei dem Angriff eine wichtige IS- Kommandozentrale völlig zerstört worden sei. Die Bombe habe einen 300 Meter langen Tunnel vernichtet.

Die Detonation der Bombe in einem veröffentlichten Video Foto: AP

"Noch nie im Leben so einen Knall gehört"

Auf einem vom Pentagon veröffentlichten Cockpit- Video (siehe Bild oben) ist die Detonation der Bombe zu sehen. Die Explosion erschüttert das bergige Gebiet, eine riesige Staubwolke steigt in den Himmel. "Ich habe noch nie im Leben einen solchen Knall gehört", sagte Malik Mohammed, ein Stammesältester in Achin, der Deutschen Presse- Agentur. Selbst sieben Kilometer von der Abwurfstelle entfernt sei noch Glas zerborsten. US- Präsident Donald Trump lobte die Aktion: "Wir sind sehr stolz auf unser Militär. Es war ein weiterer Erfolg", sagte er am Freitag in Washington. Dass er den Einsatz persönlich genehmigt hatte, bestätigte er nicht.

Eine Bombe des Typs GBU-43/B Foto: AFP

"Mutter aller Bomben" abgeworfen

Die Bombe GBU- 43 ist auch bekannt als "Mutter aller Bomben". Sie gilt als größter konventioneller Sprengkörper der US- Streitkräfte. Als konventionell bezeichnet man Waffen, die keine chemischen, biologischen oder nuklearen Kampfstoffe enthalten. Die GBU- 43 wurde nach ihrer Entwicklung 2003 bisher laut US- Medienberichten noch nie bei tatsächlichen Kampfhandlungen eingesetzt. Ihre militärische Bedeutung ist umstritten.