US- Lehrerin verteilt Noten für Sex- Leistungen

2014 hatte die 25- Jährige angefangen, an der Highschool in Santa Fe im Bundesstaat New Mexico Englisch zu unterrichten. Schon im darauffolgenden Jahr begann sie eine Affäre mit einem Schüler, wie jetzt bekannt wurde. Anfangs küssten sie sich nur in dem Auto der Frau, später gab es auch bei ihm zu Hause Treffen.

Mit dem zweiten Schüler lief es ähnlich ab. Noch im November gab es heimliche Treffen: am 12. am Parkplatz vor dem Haus des 18- Jährigen, vier Tage später in seinem Schlafzimmer.

Sex- Leistungen bewertet

Nach einem Tipp an die Behörden wurde die 25- Jährige Ende November festgenommen. In ihrer Einvernahme gab sie zu, mit den beiden Burschen mehrmals Sex gehabt zu haben. Das allerdings hatten auch Aufzeichnungen auf ihrem Handy ergeben: Die Lehrerin hatte nicht nur Treffpunkte gespeichert, sondern auch Bewertungen der Tête- à-Têtes. Derzeit ist Gutierrez gegen eine Kaution von 45.000 Dollar auf freiem Fuß.