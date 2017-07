US- Langstreckenbomber nahe Nordkoreas Grenze

Zwei US- Langstreckenbomber sind für ein gemeinsames Abschreckungsmanöver mit der südkoreanischen und japanischen Luftwaffe an die nordkoreanische Grenze entsandt worden. Die zehnstündige Übung mit den Überschallmaschinen vom Typ B- 1B Lancer sei eine Reaktion auf Nordkoreas jüngsten Test einer ballistischen Interkontinentalrakete und auf das Atomwaffenprogramm des Landes, so das US- Militär am Samstag.