US- Konzerne horten 1,6 Billionen $ in Steueroasen

Laut einer Studie der Entwicklungsorganisation Oxfam schleusen US- Unternehmen gigantische Geldbeträge am Fiskus vorbei. Der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung zufolge haben die 50 größten US- Konzerne 2015 mit Hilfe eines Netzwerks von 1751 Tochterfirmen und Zweigniederlassungen zusammen rund 1,6 Billionen Dollar (1,5 Billionen Euro) in Steueroasen verschoben.