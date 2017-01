US- Geheimdienst: Putin wollte Trump- Wahlsieg

Der russische Präsident Wladimir Putin steckt nach Meinung von US- Geheimdiensten und der Bundespolizei hinter einer gezielten Kampagne, um den Ausgang der US- Präsidentschaftswahl zu beeinflussen. Zu dieser Einschätzung kommen CIA, NSA und FBI in einem Bericht, der Freitagnacht in Auszügen veröffentlicht wurde. Zuvor war er in seiner vollen Fassung an US- Präsident Barack Obama sowie kurz darauf dessen designierten Nachfolger Donald Trump gegangen.