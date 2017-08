Urlauber: "Sonst würden die Terroristen gewinnen"

Ein junger Mann kniet mitten auf der Rambla nieder, faltet die Hände zum Gebet. Neben ihm entzündet eine Frau eine Kerze und stellt sie mitten auf ein Mosaik - das Herzstück des prächtigen Boulevards. In dieses Herz stach am Donnerstag der islamistische Extremismus . Die "Krone" war am Freitag zu einem Lokalaugenschein in Barcelona.