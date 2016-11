UNO warnt vor Hungerkatastrophe in Aleppo

Die UNO hat in einem dramatischen Appell an die Kriegsparteien vor einer Hungerkatastrophe im belagerten Aleppo gewarnt. Derzeit würden "die letzten Essensrationen" ausgegeben, kommende Woche werde es "nichts mehr zu verteilen geben", sagte der Chef der UNO- Hilfsmission für Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag in Genf. Russland wies Egelands Forderung nach längeren Waffenpausen jedoch zurück.