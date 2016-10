UNICEF: 385 Mio. Kinder leben in extremer Armut

Fast 385 Millionen Kinder weltweit leben laut einem Bericht der Kinderschutzorganisation UNICEF in extremer Armut. Besonders stark seien Kinder in Afrika südlich der Sahara und im südlichen Asien, vor allem in Indien, betroffen, heißt es in dem in der Nacht auf Dienstag in New York veröffentlichten Bericht.