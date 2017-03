Ungarn: Verschärftes Asylgesetz tritt in Kraft

Trotz internationaler Kritik ist am Dienstag in Ungarn eine Verschärfung des Asylgesetzes in Kraft getreten. Den neuen Bestimmungen zufolge sollen Asylwerber nunmehr grundsätzlich in zwei Container- Lagern unmittelbar an der Grenze zu Serbien festgehalten werden. Dies betrifft auch unbegleitete Minderjährige im Alter von 14 bis 18 Jahren.