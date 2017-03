Ungarn: Flüchtlinge beendeten Hungerstreik

Medien in Ungarn berichteten am Mittwoch über die Forderung der Flüchtlinge nach einer Ausreise aus Ungarn: Sie seien in Ungarn eingesperrt, dabei wolle die Regierung gar keine Flüchtlinge im Land. "Wir sind Flüchtlinge und keine Verbrecher", stand demnach auf einem Transparent der Protestteilnehmer. Nun bleiben sie in dem Lager.

Gericht verurteilt Ungarn wegen Inhaftierung von Migranten

Unterdessen verlor Ungarn einen Rechtsstreit vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Zwei Männer aus Bangladesch hatten wegen der Inhaftierung und Abschiebung nach Serbien geklagt. Budapest muss den Klägern nun jeweils 10.000 Euro Entschädigung zahlen. Die rechtskonservative Regierung in Budapest bezeichnete das Urteil in einer Erklärung gegenüber dem Portal hvg.hu als "unfassbar" - soll Ungarn doch dafür bezahlen, dass es Europas Grenzen schütze.