Unfall verhindert blutigeren Anschlag mit Gastanks

"Alles begann in Alcanar", titelte die angesehene Zeitung "El Pais" und meint damit eine zunächst als Gasunfall eingestufte Explosion in dem 10.000- Einwohner- Ort Alcanar in der Provinz Tarragona, rund 200 Kilometer südlich der katalanischen Hauptstadt Barcelona.

Bei der Explosion am frühen Donnerstagmorgen in einem Wohnhaus kam eine Frau ums Leben, sieben weitere Personen wurden verletzt. Nahm man zunächst an, dass es sich dabei um einen Unfall handelte, so wurde den Ermittlern schnell klar: Es gibt eine klare Verbindung zu dem Terror in Barcelona und Cambrils. Und dieser Terror hätte wohl gewaltiger und noch blutiger ausfallen sollen.

Der größere Anschlag war wohl nur durch eine unbeabsichtigte Explosion verhindert worden. Foto: AFP

"Hatten nicht mehr das Material für noch größere Anschläge"

Wie der katalanische Polizeichef Josep Lluis Trapero erläuterte, habe die unbeabsichtigte Explosion in dem Wohnhaus die Planungen der Terroristen beschleunigt. Der Zelle sollen zwölf Islamisten angehören, die die Attacken seit längerer Zeit vorbereitet haben dürften. Die Attentäter hätten vorgehabt, in Barcelona "einen oder mehrere Anschläge zu verüben", aber durch die Explosion und die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen "nicht mehr das Material gehabt, welche noch größeren Ausmaßes zu verüben". Vielleicht deshalb habe man sich für die Attacken mit den Fahrzeugen entschieden, quasi als Notfallplan.

"Alles begann in Alcanar", titelte "El Pais" zu den Propan- und Butangaskanister-Funden in dem Ort. Foto: AFP

Feuerwehren wurden zum Fundort der Gastanks bestellt. Foto: AFP

In dem Wohnhaus wurden Berichten zufolge mehr als 20 Propan- und Butangasflaschen sichergestellt. Außerdem wurde eine zweite Leiche gefunden. Vier junge Männer sind spanischen Medienberichten zufolge festgenommen worden - einer von ihnen, der Bruder des 17- jährigen Barcelona- Mörders , dürfte mit den Vorgängen aber nichts zu tun gehabt haben.

Über 20 Kanister mit Butan- und Propangas wurden sichergestellt. Foto: AFP

Barcelona aktivster "Hotspot" für Islamismus in Spanien

Barcelona ist laut Peter Neumann vom Londoner King's College der weitaus aktivste "Hotspot" für Islamismus in Spanien, wie er der "Bild" erläuterte. Die weiteren drei seien Madrid und die beiden Exklaven Ceuta und Melilla. "In den vergangenen zwei Jahren wurden in Spanien gut 200 Personen wegen dschihadistischer Aktivitäten festgenommen, 40 Prozent davon in Barcelona", so Neumann. Das liege unter anderem daran, dass die Stadt eine Art Transitpunkt an der spanischen Küste zwischen Marokko und Frankreich sei.

14 Tote bei Terror in Barcelona und Cambrils - darunter fünf Kinder

Im Zentrum der spanischen Metropole war am Donnerstag ein Lieferwagen in eine Menschenmenge auf der beliebten Fußgängerzone La Rambla gerast. Dabei starben mindestens 13 Menschen, unter ihnen fünf Kinder.

Augenzeugenvideo zeigt Momente des Terrors:

Nur kurz danach verhinderte die Polizei in dem Touristenort Cambrils eine zweite Terrorattacke, bei der allerdings eine flüchtende Frau getötet wurde. Rund 100 Kilometer südwestlich von Barcelona erschossen die Einsatzkräfte fünf Terroristen - unter ihnen den erst 17- jährigen Fahrer des Kleintransporters . Das ganze Land hatte am Freitag Jagd auf den Jugendlichen gemacht.

Moussa Oukabir (17) ist tot. Er hatte den Kleintransporter auf der La Rambla in die Menge gesteuert. Foto: AP, APA/EPA/JAUME SELLART, facebook.com, krone.at-Grafik