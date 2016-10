UKIP- Chefin tritt nach nur 18 Tagen im Amt zurück

Ihr sei klar geworden, dass sie weder die "nötige Autorität" noch die "vollständige Unterstützung" ihrer Kollegen im Europarlament und in der Partei habe, um notwendige Veränderungen auf den Weg zu bringen. James war erst am 16. September von den Parteimitgliedern zur Nachfolgerin des charismatischen Farage gewählt worden. Die 56- Jährige, die früher in der Pharmaindustrie arbeitete und seit 2014 im Europaparlament sitzt, war die erste Frau an der Spitze der Anti- Einwanderungs- Partei.

James war bei der Vorstandswahl die Favoritin für die Nachfolge Farages gewesen. Allerdings war der eigentliche Favorit, Steven Woolfe, zuvor von der Wahl ausgeschlossen worden, weil seine Bewerbung 17 Minuten nach Bewerbungsschluss eingegangen war. Der UKIP- Sprecher für Einwanderungspolitik, der ebenfalls für die Rechtspopulisten im Europaparlament sitzt, war auch der Favorit des Partei- Finanziers Arron Banks gewesen. Beobachter hatten deshalb vor einer Spaltung der Partei gewarnt.

Spekulationen über Rückkehr: Farage winkt ab

Spekulationen über ein mögliches Comeback an der UKIP- Spitze erteilte Farage eine klare Absage. Er werde "nicht für zehn Millionen Dollar" zurückkommen, sagte er der britischen Nachrichtenagentur Press Association. Im Gespräch ist auch eine erneute Kandidatur Woolfes.

Nigel Farage will keinesfalls an die Spitze der UKIP zurückkehren. Foto: APA/AFP/PHILIPPE HUGUEN