Über 100 Opfer bei Anschlag auf evakuierte Syrer

Nach dem Anschlag auf einen Buskonvoi am Samstag in Syrien ist die Zahl der Toten auf mindestens 126, unter ihnen 68 Kinder und 13 Frauen, gestiegen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mitteilte, waren unter den Toten 98 Menschen, die zuvor aus den belagerten Städten Fua und Kafraja evakuiert worden waren. Ein Attentäter hatte sich westlich der Großstadt Aleppo neben Bussen in die Luft gesprengt, die die Menscher in Sicherheit bringen sollten. Noch ist unklar, wer für die Explosion verantwortlich ist.