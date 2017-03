Uber trickst Behörden mit Geheim- Software aus

Der Fahrdienstvermittler Uber hat die Verwendung einer geheimen Software eingeräumt, mit der seine Fahrer vor unliebsamen Methoden der Konkurrenz sowie vor Polizeikontrollen bewahrt werden sollen. Anhand von Metadaten spürt sie Polizisten und andere Beamte auf, die gezielt nicht bedient werden, um so Strafen wegen illegalen Uber- Betriebs zu vermeiden. Nach einem entsprechenden Bericht der "New York Times" bestätigte das US- Unternehmen am Freitag die Existenz des Programms "Greyball".