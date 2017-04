U- Bahn- Treter von Berlin muss vor Gericht

Die Tat hatte in ganz Deutschland Empörung ausgelöst. Nun ist jener Mann, der verdächtigt wird, eine Frau im Vorbeigehen die Treppen in einer Berliner U- Bahn- Station hinuntergetreten zu haben, angeklagt worden. Dem 27- Jährigen werde gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.