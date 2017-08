TV- Sender sucht Willige für Live- Sex vor Kamera

"Gesucht sind Paare zwischen 18 und 35 Jahren, die bereit wären, in unserem Fernsehprogramm Sex zu haben." Mit diesem Satz wirbt der Sender auf Plakaten und im Internet landesweit um sexwillige Bürger. Man wolle echten, ungeschminkten Sex im Fernsehen zeigen. "Kein Hollywood- Kuscheln, bei dem alles abgeklebt ist", sagte der zuständige Redakteur Hakon Moslet gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" .

Sexuelle Aufklärung findet in Norwegen auch schon mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen statt. Foto: Screenshot/NRK

Sender: "Es gibt bereits Interessenten"

Einige Paare hätten sich bereits gemeldet, so der Sender, sie sollen von November an in der Aufklärungssendung "Line fikser kroppen" auftreten. Die Moderatorin Line Elvsashagen (27) dazu: "Die TV- Zuseher sollen dabei nicht nur Geschlechtsorgane in Aktion sehen, sondern Sex als eine schöne und intime Situation, die oft ein wenig unbeholfen, aber deswegen nicht gefährlich ist." Moslet stellt sich die Show als Gegendarstellung zur Pornografie vor: «Nur operativ verbesserte Körper in überchoreografierten Sexszenen zu zeigen, schafft falsche Hoffnungen und Verwirrung», sagt er.