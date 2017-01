TV- Satire stellt Niederlande im Trump- Stil vor

Eine am Wochenende in der niederländischen Fernsehsendung "Zondag met Lubach" (Sonntag mit Lubach) gezeigte Satire auf den neuen US- Präsidenten Donald Trump ist zurzeit der Hit im Internet. In einem vierminütigen Film stellte Moderator und Comedian Arjen Lubach seine Heimat ganz im Sprachstil und mit den typischen Floskeln des 70- jährigen Milliardärs vor: "It's great. It's true!"