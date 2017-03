Turkish Airlines fliegt Lebensmittel nach Somalia

Turkish Airlines ist die einzige kommerzielle Fluggesellschaft, die nach Somalia fliegt. Schauspieler Ben Stiller oder Footballspieler Colin Kaepernick hatten in Internetvideos via Social Media dazu aufgerufen, den Menschen in Somalia zu helfen. Kurz Zeit später gab es die Zusage von Turkish Airlines, den Transport der Lebensmittel zu übernehmen.

Bereits fast zwei Millionen Dollar gespendet

Nachdem das Transportflugzeug zugesichert war, starteten die Promis eine Spendenaktion auf gofundme.com , um genügend Geld für Lebensmittel zusammenzutrommeln. In zehn Tagen sollte eigentlich eine Million Dollar gesammelt werden. Nach nur wenigen Stunden wurde diese Summe allerdings schon übertroffen, bisher wurden fast zwei Millionen Dollar gespendet.

v.l.n.r: Casey Neistat, Ben Stiller, Colin Kaepernick, Juanpa Zurita und Jerome Jarre Foto: GoFundMe

Am 27. März soll die erste 60- Tonnen- Lieferung nach Somalia fliegen. Für die erste Lieferung der Nahrungsmittel werden Reis, Speiseöl, Mehl oder Zucker in Istanbul eingekauft - als Dank für die tatkräftige Unterstützung der türkischen Fluggesellschaft.

Sechs Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen

Die schwere Dürre und die darauffolgende Hungerkatastrophe zwingen derzeit Tausende Menschen zur Flucht in die Städte auf der Suche nach Hilfe. In der Hauptstadt Mogadischu kamen zuletzt täglich Lastwagen mit hunderten Hilfsbedürftigen Menschen aus schwer betroffenen Dürregebieten an, wie Augenzeugen berichteten.

Tausende fliehen wegen der Dürre in die Städte. Foto: AP

Foto: AP

Foto: AFP

Mindestens 32 Menschen starben allein am vergangen Wochenende in den Regionen Gedo und Lower Juba, wie ein örtlicher Beamter und ein Dorfvorsteher am Dienstag mitteilten. Mehr als sechs Millionen Menschen aktuell auf humanitäre Hilfe angewiesen.