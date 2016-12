Tunesien: Haben Abschiebung Amris akzeptiert

Das Außenministerium in Tunis will die Abschiebung des mutmaßlichen Attentäters von Berlin eigenen Angaben zufolge zwei Tage vor der Tat akzeptiert haben. Am Samstag vor dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt hätten die tunesischen Behörden ihr Einverständnis für die Abschiebung Anis Amris in sein Heimatland gegeben, sagte Sprecher Radhouane Ayara der Deutschen Presse- Agentur am Montag. Zuvor sei seine Identität überprüft und bestätigt worden.

In einem Selfie-Video schwört der Berlin-Attentäter Anis Amri der Terrormiliz IS seine Treue. Foto: YouTube.com

Ein erster Abschiebungsversuch sei an einer falschen Identität gescheitert. "Tunesien hat das Abschiebeverfahren nach diplomatischem Brauch uneingeschränkt eingehalten." Das nordafrikanische Land reagierte damit auf Druck aus Deutschland, Abschiebungen schneller und in größerer Anzahl zuzustimmen.

Merkel drängt auf schnellere Abschiebungen

Auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel drängte nach dem Anschlag in Berlin auf schnellere Rückführungen nach Tunesien. "Ich habe dem Präsidenten (Beji Caid Essebsi, Anm.) gesagt, dass wir den Rückführungsprozess noch deutlich beschleunigen und die Zahl der Zurückgeführten deutlich erhöhen müssen", so die Kanzlerin wenige Tage nach dem Anschlag.

Nach dem Anschlag in Berlin drängt Kanzlerin Merkel auf schnellere Abschiebungen. Foto: AP

Tunesier wegen Rückführung von Extremisten in Sorge

In Tunesien ist man allerdings angesichts einer - aufgrund von schnelleren Abschiebungen bevorstehenden - höheren Zahl an Terror- Heimkehrern wenig erfreut. Hunderte Menschen demonstrierten am Wochenende gegen die Rückführung von mutmaßlichen Extremisten in das nordafrikanische Land.

Foto: APA/AFP/FETHI BELAID

Zugleich schlugen auch die tunesischen Sicherheitsdienste Alarm. Es drohe eine massenhafte Rückkehr tunesischer Dschihadisten in ihre Heimat, warnte die nationale Gewerkschaft der inländischen Geheimdienste am Sonntag in einer Erklärung. Wenn die Regierung diese nicht mit "außergewöhnlichen Maßnahmen" bekämpfe, drohe Tunesien zu einem neuen "Somalia" zu werden, hieß es weiter.

Bei Einsätzen im Irak, in Syrien oder in Libyen hätten die Extremisten eine militärische Ausbildung erhalten und könnten jegliche Arten von hochentwickelten Kriegswaffen bedienen, warnte die Gewerkschaft. Zurück in Tunesien könnten sich die Islamisten "Schläferzellen" anschließen. "Ihre Rückkehr zu akzeptieren wird dazu beitragen, dass sich der Kreis des Terrorismus vergrößert", hieß es in der Erklärung.

Bei dem Anschlag mit einem Lkw auf einen Berliner Weihnachtsmarkt waren vergangenen Montag zwölf Menschen getötet worden.Der mutmaßliche Attentäter Anis Amri war in der Nacht auf Freitag nach mehrtägiger Flucht in einem Mailänder Vorort in eine Polizeikontrolle geraten. Nachdem Amri das Feuer eröffnete, erschoss ihn ein italienischer Polizist. Ein zweiter Beamte wurde bei der Schießerei an der Schulter verletzt.